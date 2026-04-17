EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL Montpellier
EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL Montpellier jeudi 20 août 2026.
Montpellier
EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-20
Montpellier en Chanté est un nouveau festival international dédié à la voix et à l’Art choral, organisé du 20 au 22 août 2026 à l’Agora de la danse.
Montpellier en Chanté est un nouveau festival international dédié à la voix et à l’Art choral, organisé du 20 au 22 août 2026 à l’Agora de la danse.
Cette première édition propose concerts, ateliers participatifs et rencontres avec des artistes européens, dans un esprit de partage, de découverte et de pratique ouverte à tous.
Le festival affirme le chant choral comme un art vivant, accessible et profondément fédérateur.
Au programme
– des concerts par des ensembles professionnels prestigieux
– des ateliers de pratique tous publics et tous styles
– des intervenants de toute la France
Plus d’informations à venir .
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL
Montpellier en Chanté is a new international festival dedicated to voice and choral art, taking place from August 20 to 22, 2026 at the Agora de la Danse.
L’événement EN CHANTÉ PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES D’ART CHORAL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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