Informations pratiques

Montpellier

STAGE POCHOIR / STREET ART PARCELLE473

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-13

Envie de découvrir les techniques des artistes urbains ?

Pendant deux après-midis, plongez dans l’univers du street art et apprenez à créer votre propre œuvre en explorant le pochoir et les bases du graffiti.

13&14 août 14h30/17h

Envie de découvrir les techniques des artistes urbains ?

Pendant deux après-midis, plongez dans l’univers du street art et apprenez à créer votre propre œuvre en explorant le pochoir et les bases du graffiti.

Le stage est ouvert à tous, petits comme grands, débutants comme curieux.

A partir de 30€

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant.

Sur réservation .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

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English :

Want to discover the techniques used by urban artists?

Over the course of two afternoons, immerse yourself in the world of street art and learn how to create your own artwork by exploring stencils and the basics of graffiti.

L’événement STAGE POCHOIR / STREET ART PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER