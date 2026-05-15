UNE NUIT À LA CHAPELLE SAINT CHARLES Montpellier mercredi 5 août 2026.

Montpellier

UNE NUIT À LA CHAPELLE SAINT CHARLES

1 Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Explorez la chapelle Saint-Charles dans l’obscurité et à pas feutrés.

Munis de lampes torches et accompagnés d’un guide, (re)découvrez de manière originale ce lieu de culte attenant à l’ancien hôpital général.

Visite en français

Explorez la chapelle Saint-Charles dans l’obscurité et à pas feutrés.

Munis de lampes torches et accompagnés d’un guide, (re)découvrez de manière originale ce lieu de culte attenant à l’ancien hôpital général.

Une autre manière de regarder architecture et décors, en mettant l’accent sur certains éléments grâce aux faisceaux des lampes.

Des lampes torches vous seront prêtées.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10min avant le départ devant l’entrée de la Maison des chœurs, Place Albert 1er, Montpellier

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

PROMO ! Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

1 Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Explore the Saint-Charles chapel in the dark, with hushed tread.

Equipped with flashlights and accompanied by a guide, (re)discover in an original way this place of worship adjoining the former general hospital.

L’événement UNE NUIT À LA CHAPELLE SAINT CHARLES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER