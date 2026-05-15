LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier
LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier mardi 4 août 2026.
Montpellier
LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON
Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Découvrez le stade de la Mosson. Comme si vous étiez un joueur, entrez dans le vestiaire et accédez au bord de la pelouse.
Visite en français
Ici, c’est Montpellier ! Visitez le stade de la Mosson aux côtés de Philippe Sers et de ses quarante années d’anecdotes.
Traversez le vestiaire, entrez au bord de la pelouse comme si vous étiez un joueur et accédez à la salle de conférences pour découvrir le stade de la Mosson et ses coulisses. Une visite menée par Philippe Sers, commentateur iconique du club, et qui ponctuera votre parcours d’anecdotes croustillantes.
Sur réservation obligatoire
RDV Au niveau de la billetterie du Stade de la Mosson
Avenue de Heidelberg, Montpellier
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Avenue de Heidelberg Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
Discover the Mosson stadium. As if you were a player, enter the dressing room and step onto the edge of the pitch.
L’événement LES COULISSES DU STADE DE LA MOSSON Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER
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