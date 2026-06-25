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SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier

SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier samedi 25 juillet 2026.

Adresse
46 Boulevard de Strasbourg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif
25 25

Montpellier

SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.
Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.

AU PROGRAMME

19h30-20h30 Speed Dating Nouvelle Génération
Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 7 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

20h30 à 23h30 Moment convivial libre
• Possibilité de prendre un verre au bar et de se restaurer sur place (menu https://drive.google.com/file/d/1IA7_FZF_G1KYPZBeZWD7tVL_yk_ALySH/view).
• Soirée dansante célibataires prolongez la soirée avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, musiques des îles, tubes actuels et slows romantiques !

LES POINTS FORTS
✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel
✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé
✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel
✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse
✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE
✓ Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking

Parking de l’hôtel sous réservation
TRAM Ligne 3 (station “Voltaire” ou “Place Carnot”)
BUS ligne 8 et 11 arrêt “Place Carnot”

Horaires de 19h30 à 23h30 (accueil à partir de 19h)

Tarif

· 25€ par personne Speed Dating + Soirée dansante
Réservation obligatoire Places limitées

Information & réservation contacter le 06 23 79 34 91   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91 

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English :

An innovative dating evening in the heart of Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizes a New Generation speed dating event at the Bikube**** hotel for singles aged 35 to 45, followed by an evening of dancing.

L’événement SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER

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