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AGENDA · Montpellier

PAINT & DRINK AU JOST Montpellier

mercredi 22 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
50 Rue Isabelle Eberhardt
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
30 30

Montpellier

PAINT & DRINK AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le mercredi 24 juin 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Le mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

• Paint & Drink Draw & Paint On reproduit un modèle de A à Z Dessin + peinture !

Sur réservation   .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie   hello@thecanvasclub34.com

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English : PAINT & DRINK AU JOST

On Wednesday, June 24, 2026 from 7pm to 9:30pm, join us on the rooftop of the JOST Hôtel Montpellier for a unique evening where brushes and glasses meet!

L’événement PAINT & DRINK AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER

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