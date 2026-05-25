Montpellier

VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER HISTORISCHES STADTZENTRUM

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Visite en allemand du centre historique.

Visite en allemand du centre historique. .

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER HISTORISCHES STADTZENTRUM

Erleben Sie den unglaublichen Aufschwung, den sich Montpellier im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet hat. Eine tausendjährige Reise durch die Gassen des historischen Zentrums lässt Sie die ganz besondere Atmosphäre des „Ecusson“ erleben.

L’événement VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER HISTORISCHES STADTZENTRUM Montpellier a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT MONTPELLIER