L’HÔTEL SAINT-CÔME Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

L’HÔTEL SAINT-CÔME

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Remontez le temps et visitez l’hôtel Saint-Côme et sa coupole récemment restaurés. Ce lieu ouvert en 1757, anciennement dédié à la chirurgie, est un témoin du métier de chirurgien à travers les siècles.

Visite en français

Remontez le temps et visitez l’hôtel Saint-Côme et sa coupole récemment restaurés. Ce lieu ouvert en 1757, anciennement dédié à la chirurgie, est un témoin du métier de chirurgien à travers les siècles.

Accédez exceptionnellement à l’Hôtel Saint Côme tout juste restauré et à son magnifique amphithéâtre.

Récemment restauré, l’amphithéâtre Saint Côme de Montpellier vous accueille pour remonter le temps et redécouvrir son passé d’amphithéâtre de chirurgie ouvert dès 1757 grâce aux legs du chirurgien François de Lapeyronie. Pénétrez dans ce lieu grandiose par son architecture et incontournable pour comprendre l’évolution du métier de chirurgien à travers les siècles.

Important la visite dure 1H

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant la Chambre de Commerce et d’Industrie, 32 Grand rue Jean Moulin, Montpellier

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : L’HÔTEL SAINT-CÔME

Step back in time and visit the Hôtel Saint-Côme and its recently restored dome. Opened in 1757 and formerly dedicated to surgery, this site bears witness to the surgical profession throughout the centuries.

L’événement L’HÔTEL SAINT-CÔME Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER