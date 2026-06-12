Montpellier

YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 19.99 – 19.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

YANN MULLER débarque au Château de Flaugergues !

Rendez-vous le vendredi 3 juillet pour un show exceptionnel, sur le parvis du château et devant les sublimes jardins à la française…

YANN MULLER débarque au Château de Flaugergues !

Rendez-vous le vendredi 3 juillet pour un show exceptionnel, sur le parvis du château et devant les sublimes jardins à la française…

Lieu mythique à Montpellier, Le château de Flaugergues vous accueille sous le soleil avec tapas, ambiance chill et les meilleurs remix de YANN MULLER !

Ne passe pas à côté de cet événement inoubliable !

Horaires: 19h-02h .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

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English :

YANN MULLER arrives at Château de Flaugergues!

Join us on Friday July 3 for an exceptional show, on the château’s forecourt and in front of the sublime French gardens?

L’événement YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER