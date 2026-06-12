YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier
YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier vendredi 3 juillet 2026.
Montpellier
YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 19.99 – 19.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
YANN MULLER débarque au Château de Flaugergues !
Rendez-vous le vendredi 3 juillet pour un show exceptionnel, sur le parvis du château et devant les sublimes jardins à la française…
YANN MULLER débarque au Château de Flaugergues !
Rendez-vous le vendredi 3 juillet pour un show exceptionnel, sur le parvis du château et devant les sublimes jardins à la française…
Lieu mythique à Montpellier, Le château de Flaugergues vous accueille sous le soleil avec tapas, ambiance chill et les meilleurs remix de YANN MULLER !
Ne passe pas à côté de cet événement inoubliable !
Horaires: 19h-02h .
1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37
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English :
YANN MULLER arrives at Château de Flaugergues!
Join us on Friday July 3 for an exceptional show, on the château’s forecourt and in front of the sublime French gardens?
L’événement YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER
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