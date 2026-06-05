Montpellier

JOURNÉE MONDIALE DONNEURS DE SANG

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Journée Mondiale des Donneurs de Sang les 13 et 14 juin au Marché du Lez.

Chaque année, le mois de juin s’illumine d’une couleur particulière pour l’Établissement français du sang (EFS) celle de la célébration et de la mobilisation.

Journée Mondiale des Donneurs de Sang les 13 et 14 juin au Marché du Lez.

Chaque année, le mois de juin s’illumine d’une couleur particulière pour l’Établissement français du sang (EFS) celle de la célébration et de la mobilisation. Le 14 juin, Journée mondiale des donneurs de sang, est une occasion unique de mettre en lumière celles et ceux qui, par un geste simple et solidaire, sauvent des vies au quotidien.

A cette occasion plusieurs collectes évènementielles sont organisées en Occitanie. Pour Montpellier, c’est au Marché du Lez qu’aura lieu cette grande célébration.

10h-16h .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : JOURNÉE MONDIALE DONNEURS DE SANG

World Blood Donor Day on June 13 and 14 at Marché du Lez.

Every year, the month of June lights up with a special color for the Établissement français du sang (EFS): that of celebration and mobilization.

L’événement JOURNÉE MONDIALE DONNEURS DE SANG Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER