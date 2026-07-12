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AGENDA · Montpellier

DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier

vendredi 31 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

DÎNER ATELIER ART EN COMMUN

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Dîner Atelier Art en Commun vendredi 31 juillet
Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?
Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.
Dîner Atelier Art en Commun vendredi 31 juillet
Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?
Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.

Au programme :
• Création d’une œuvre à plusieurs mains
• Quiz culture artistique avec une surprise à gagner
• Un moment de partage autour d’un bon repas

Sur réservation uniquement sur le site   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : DÎNER ATELIER ART EN COMMUN

Art en Commun Workshop Dinner? Friday, July 31
What if everyone contributed their own touch to a unique work of art?
Le Melice and L’Atelier de Selky invite you to a creative and friendly evening centered around a collaborative painting.

L’événement DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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