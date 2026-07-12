DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier
vendredi 31 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER ATELIER ART EN COMMUN
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dîner Atelier Art en Commun vendredi 31 juillet
Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?
Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.
Dîner Atelier Art en Commun vendredi 31 juillet
Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?
Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.
Au programme :
• Création d’une œuvre à plusieurs mains
• Quiz culture artistique avec une surprise à gagner
• Un moment de partage autour d’un bon repas
Sur réservation uniquement sur le site .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER ATELIER ART EN COMMUN
Art en Commun Workshop Dinner? Friday, July 31
What if everyone contributed their own touch to a unique work of art?
Le Melice and L’Atelier de Selky invite you to a creative and friendly evening centered around a collaborative painting.
L’événement DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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