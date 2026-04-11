Montpellier

GROUNDUP MUSIC PRESENTS SNARKY PUPPY

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour évoquer le phénomène Snarky Puppy, on pourrait se contenter d’égrener des statistiques à vous donner le tournis les vidéos aux millions de vues, les spectateurs se pressant par milliers à leurs concerts… Mais ce serait sans doute oublier l’essentiel.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Pour évoquer le phénomène Snarky Puppy, on pourrait se contenter d’égrener des statistiques à vous donner le tournis les vidéos aux millions de vues, les spectateurs se pressant par milliers à leurs concerts… Mais ce serait sans doute oublier l’essentiel.

D’abord, une écriture aussi séduisante que sophistiquée, mêlant allègrement jazz, pop, funk, R’n’B, musiques du monde et influences classiques, le tout dans un même élan épique ; ensuite, ce sens du groove imparable, qui vous donne forcément envie de vous lever de votre siège au bout de quelques mesures à peine ; enfin, ce sens si particulier du collectif, à même de faire converger toutes les énergies positives en une grandiose fiesta musicale. Bref, un plaisir immodéré de jouer et de partager, transformant chacune de leurs prestations en un moment unique de communion avec le public.

Sur réservation .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie info@lefestival.eu

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English :

When it comes to the Snarky Puppy phenomenon, we could simply list statistics that would make your head spin: videos with millions of views, thousands of fans flocking to their concerts? But that would be forgetting the essential.

L’événement GROUNDUP MUSIC PRESENTS SNARKY PUPPY Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER