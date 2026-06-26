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MEZZE PARTY Montpellier

MEZZE PARTY Montpellier jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
46 Boulevard de Strasbourg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Tarif
29 29

Montpellier

MEZZE PARTY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Formule tapas & mezze à volonté (hors boissons) à 29 €, dans une ambiance festive et chaleureuse
Au programme ambiance musicale pour accompagner la soirée comme il se doit.
Formule tapas & mezze à volonté (hors boissons) à 29 €, dans une ambiance festive et chaleureuse
Au programme ambiance musicale pour accompagner la soirée comme il se doit.

Sur Réservation   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72 

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English :

Tapas & mezze menu of your choice (excluding drinks) for 29 ?, in a warm and festive atmosphere
On the agenda: live music to set the right tone for the evening.

L’événement MEZZE PARTY Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER

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