Montpellier

RENCONTRE AU SOMMET

Rue Foch coté Palais de Justice Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Prenez de la hauteur en partenariat avec un professionnel du vin.

Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un professionnel du vin vous proposeront la dégustation de deux productions locales accompagnée d’une lecture de paysage.

Visite en français

Prenez de la hauteur en partenariat avec un professionnel du vin.

Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un professionnel du vin vous proposeront la dégustation de deux productions locales accompagnée d’une lecture de paysage.

Sur réservation

RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch coté palais de Justice

Départ toutes les heures

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Interdite au moins de 18 ans

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher.

Durée:1h .

Rue Foch coté Palais de Justice Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : RENCONTRE AU SOMMET

Get a bird’s-eye view in partnership with a wine expert.

Enjoy an authentic experience on one of the city’s highest terraces: the Arc de Triomphe. A guide and a wine expert will be on hand to lead you through a tasting of two local wines, accompanied by a guided tour of the surrounding landscape.

L’événement RENCONTRE AU SOMMET Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER