RENCONTRE AU SOMMET Montpellier
RENCONTRE AU SOMMET Montpellier vendredi 31 juillet 2026.
Montpellier
RENCONTRE AU SOMMET
Rue Foch coté Palais de Justice Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Prenez de la hauteur en partenariat avec un professionnel du vin.
Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un professionnel du vin vous proposeront la dégustation de deux productions locales accompagnée d’une lecture de paysage.
Visite en français
Prenez de la hauteur en partenariat avec un professionnel du vin.
Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un professionnel du vin vous proposeront la dégustation de deux productions locales accompagnée d’une lecture de paysage.
Sur réservation
RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE
Rue Foch coté palais de Justice
Départ toutes les heures
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Interdite au moins de 18 ans
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher.
Durée:1h .
Rue Foch coté Palais de Justice Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RENCONTRE AU SOMMET
Get a bird’s-eye view in partnership with a wine expert.
Enjoy an authentic experience on one of the city’s highest terraces: the Arc de Triomphe. A guide and a wine expert will be on hand to lead you through a tasting of two local wines, accompanied by a guided tour of the surrounding landscape.
L’événement RENCONTRE AU SOMMET Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- LES OPEN BAR MÉDITATIONS Montpellier 30 juin 2026
- 14TH ANTIBODY INDUSTRIAL SYMPOSIUM Montpellier 30 juin 2026
- LA PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI Montpellier 1 juillet 2026
- EXPOSITION PREMIÈRES FOIS PREMIÈRES PHOTOS Montpellier 1 juillet 2026
- LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier 1 juillet 2026