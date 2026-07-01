Informations pratiques

Montpellier

DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le vendredi 24 juillet à 21h

Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h.

Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le vendredi 24 juillet à 21h

Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h.

Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER. Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.

Dîner dès 19h et spectacle à 21h

• Entrée Gratuite

• Carte habituelle

Sur réservation uniquement sur le site .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON

Le Melice announces its next Murder Party: A Bloody Dinner on Friday, July 24 at 9 p.m.

The immersive show begins at 9 p.m., but dinner starts at 7 p.m.

L’événement DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER