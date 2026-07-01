DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON Montpellier
vendredi 24 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le vendredi 24 juillet à 21h
Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h.
Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le vendredi 24 juillet à 21h
Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h.
Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER. Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.
Dîner dès 19h et spectacle à 21h
• Entrée Gratuite
• Carte habituelle
Sur réservation uniquement sur le site .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON
Le Melice announces its next Murder Party: A Bloody Dinner on Friday, July 24 at 9 p.m.
The immersive show begins at 9 p.m., but dinner starts at 7 p.m.
L’événement DÎNER SPECTACLE MURDER PARTY TAVERNE & TRAHISON Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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