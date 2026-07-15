Informations pratiques

Montpellier

COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION ÉTÉ DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août, soirée Comme un air du Japon, édition été

Début 18h50

Un rendez-vous exclusif qui vous plonge dans l’univers raffiné et intemporel du Japon, consacré à la saison de l’été.

Samedi 1er août, soirée Comme un air du Japon, édition été

Début 18h50

Un rendez-vous exclusif qui vous plonge dans l’univers raffiné et intemporel du Japon, consacré à la saison de l’été.

Ce moment privilégié se déroulera dans un cadre intime et élégant, où chaque détail est pensé pour éveiller vos sens et vous transporter dans un voyage culinaire et culturel d’exception. Un menu de saison exclusif préparé avec passion par la cheffe japonaise Kotobuki, en accord met/saké proposé par Goen no Wa, experts de cet art.

– Places très limitées (24), réservation uniquement sur la page de l’événemen

Prix tout compris 65€ par personne

Parking privé, accessible vélo, direct tram ligne 5 arrêt Estanove. .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

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English : COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION ÉTÉ DOMAINE DE LA TOUR

Saturday, August 1, “A Taste of Japan: Summer Edition” Evening Event

Starts at 6:50 p.m.

An exclusive event that immerses you in the refined and timeless world of Japan, dedicated to the summer season.

L’événement COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION ÉTÉ DOMAINE DE LA TOUR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER