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AGENDA · Montpellier

SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier

jeudi 23 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
20 20

Montpellier

SOIRÉE PAELLA GÉANTE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet
Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !
Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet
Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !

Au menu :
• Paella géante
• 20€ par personne
• Carte habituelle également disponible   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : SOIRÉE PAELLA GÉANTE

Giant Paella Night? Thursday, July 23
Join us on the Melice terrace starting at 7 p.m. to share a giant paella cooked right before your eyes!

L’événement SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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