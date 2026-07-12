SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier
jeudi 23 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
SOIRÉE PAELLA GÉANTE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet
Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !
Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet
Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !
Au menu :
• Paella géante
• 20€ par personne
• Carte habituelle également disponible .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : SOIRÉE PAELLA GÉANTE
Giant Paella Night? Thursday, July 23
Join us on the Melice terrace starting at 7 p.m. to share a giant paella cooked right before your eyes!
L’événement SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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