Informations pratiques

Montpellier

SOIRÉE PAELLA GÉANTE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet

Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !

Soirée Paella Géante jeudi 23 juillet

Rendez-vous sur la terrasse du Melice à partir de 19h pour partager une paella géante cuisinée devant vous !

Au menu :

• Paella géante

• 20€ par personne

• Carte habituelle également disponible .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : SOIRÉE PAELLA GÉANTE

Giant Paella Night? Thursday, July 23

Join us on the Melice terrace starting at 7 p.m. to share a giant paella cooked right before your eyes!

L’événement SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER