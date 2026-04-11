Montpellier

KENNY GARRETT SOUNDS FROM THE ANCESTORS

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ancien complice d’Art Blakey et surtout de Miles Davis, Kenny Garrett fait assurément partie de ces figures qui jettent un pont entre la scène contemporaine et la grande tradition du jazz.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Ancien complice d’Art Blakey et surtout de Miles Davis, Kenny Garrett fait assurément partie de ces figures qui jettent un pont entre la scène contemporaine et la grande tradition du jazz. Pour ces sons venus des ancêtres , il est allé puiser dans un patrimoine encore plus large, touchant à la définition même de son identité musicale: le mysticisme hérité de John Coltrane, mais aussi le souvenir de chants de l’église de son enfance, de la soul qu’il écoutait dans sa jeunesse, ou encore de son expérience auprès du pianiste cubain Chucho Valdés.

À la tête d’un groupe de jeunes musiciens à l’énergie communicative, le saxophoniste nous offre ainsi sa vision vibrante et oecuménique d’un héritage afro-américain pluriel, célébré dans toute sa diversité.

Sur réservation .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie info@lefestival.eu

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English :

A former accomplice of Art Blakey and, above all, Miles Davis, Kenny Garrett is certainly one of those figures who bridge the gap between the contemporary scene and the great jazz tradition.

L’événement KENNY GARRETT SOUNDS FROM THE ANCESTORS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER