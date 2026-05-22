Montpellier

PORT MARIANNE EN FANFARES

Rue de Galata Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Rejoignez-nous le vendredi 12 juin 2026 pour Port Marianne en Fanfares au bassin Jacques Cœur à l’occasion de la soirée d’ouverture du 29e festival des fanfares.

Rejoignez-nous le vendredi 12 juin 2026 pour Port Marianne en Fanfares au bassin Jacques Cœur à l’occasion de la soirée d’ouverture du 29e festival des fanfares.

Dès 17h, animations pour les enfants avec structures gonflables

19h, pot de l’amitié offert

20h, concert de trois fanfares gratuit et paëlla géante sur réservation (uniquement et dans la limite des places disponible)

Concert gratuit des fanfares La FULL FANFARE (Montpellier), Le TURBO DIESE 2000 (Bordeaux) et Les VELCROS (Lyon)

Réservez votre paëlla aux fruits de mer et poulet !

Formule Une assiette de paëlla + boisson au choix + place assise

– 10 € pour les adhérents et enfants

– 13€ pour les nouveaux adhérents

– 15€ pour les non-adhérents

Réservation en ligne sur vivreportmarianne.com ou aux permanences inscription Mercredi 27 mai, Mardi 2 juin et Lundi 8 juin de 17h à 19 au restaurant le Comptoir (bassin Jacques Coeur) .

Rue de Galata Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Join us on Friday June 12, 2026 for Port Marianne en Fanfares at the Bassin Jacques C?ur for the opening night of the 29th Fanfares Festival.

L’événement PORT MARIANNE EN FANFARES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER