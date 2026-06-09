ESTIVALES LIVE MUSIC DUO JAZZ VOCAL Montpellier

Montpellier

ESTIVALES LIVE MUSIC DUO JAZZ VOCAL

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : 46 – 46 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le Domaine du Grand Puy poursuit sa programmation de soirées Live Music en 2026 avec un nouvel événement Live Music Duo Jazz Vocal , le vendredi 12 Juin 2026 à partir de 19h30.

Le Domaine du Grand Puy poursuit sa programmation de soirées Live Music en 2026 avec un nouvel événement Live Music Duo Jazz Vocal , le vendredi 12 Juin 2026 à partir de 19h30.

Au programme Le Domaine du Grand Puy vous donne rendez-vous le vendredi 12 juin 2026 pour une nouvelle soirée alliant tapas et jazz live pour la première de ses estivales de l’été.

Dans ce cadre exceptionnel du Domaine, un dîner live music a été pensé comme une véritable expérience sensorielle, où les saveurs de la cuisine du chef se mêlent à l’élégance d’un répertoire jazz interprété par Naïma et John.

Installés en terrasse avec vue sur le parc classé, il ne restera qu’à savourer une sélection de tapas spécialement élaboré pour l’occasion, tout en se laissant porter par la complicité musicale du duo et l’atmosphère chaleureuse de cette soirée estivale.

Entre standards revisités, mélodies intemporelles et improvisations délicates, Naïma et John offriront un moment musical empreint de sensibilité et de convivialité.

Une parenthèse raffinée au cœur d’un lieu engagé dans l’économie sociale et solidaire.

NOUVEAUTÉ 2026 de 18h à 20h, c’est l’Apéritivo avec une sélection de cocktails, vins BIO du domaine et leur accompagnement.

À partir de 19h30 .

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Domaine du Grand Puy continues its program of Live Music evenings in 2026 with a new event, Live Music Duo Jazz Vocal , on Friday June 12, 2026 from 7.30pm.

L’événement ESTIVALES LIVE MUSIC DUO JAZZ VOCAL Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER