ATELIER GRAVURE Montpellier

ATELIER GRAVURE
Archives départementales Montpellier Hérault
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
2026-06-10
Initiez-vous à la gravure en taille douce aux Archives départementales de l’Hérault !
À l’occasion de la semaine internationale des archives, venez participer à cet atelier créatif pour petits et grands initiez-vous à la gravure en taille douce.
À partir d’images d’archives, vous réaliserez vos propres gravures à l’aide de matrices en Tetra Pak, d’encres spéciales et d’une presse . Ce moment créatif et convivial vous permettra de plonger dans l’histoire tout en laissant libre cours à votre imagination artistique. Vous pourrez repartir avec vos œuvres, que vous emporterez chez vous !
Durée 2 h
Adultes et enfants (à partir de 8 ans avec un accompagnateur pour les -12 ans).
Gratuit Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15/05. .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serv-educa.archives@herault.fr
English :
Introduce yourself to intaglio engraving at the Archives départementales de l?Hérault!
