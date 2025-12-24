LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT LES ARCHIVES NOTARIALES, Montpellier
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Atelier d’initiation à la recherche d’archives
Présentation des fonds des notaires et des outils de recherches des archives notariales.
Tout public (débutants ou initiés adultes et jeunes à partir de 12 ans)
Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives. .
English :
Introduction to archive research workshop
