EXPOSITION SUR LE FIL DE COSTINA MACARIE UP SIDE TOWN Montpellier

Montpellier

EXPOSITION SUR LE FIL DE COSTINA MACARIE UP SIDE TOWN

4 Rue Fournarie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-11

Du 11 juin au 11 juillet 2026

Créer, c’est apprendre à habiter le monde. Pour moi, l’art textile n’est pas seulement une technique, c’est une discipline de l’âme, une manière d’être ici et maintenant.

Du 11 juin au 11 juillet 2026

Créer, c’est apprendre à habiter le monde. Pour moi, l’art textile n’est pas seulement une technique, c’est une discipline de l’âme, une manière d’être ici et maintenant.

Chaque mouvement de la main, chaque passage de la fibre entre les doigts est une ancre jetée dans l’instant présent. Dans le silence de l’atelier, la création devient une méditation tactile. Pour moi, poser le fil sur la toile est un acte aussi vibrant et plaisant que de poser la plume et l’encre de Chine sur le papier, ou le pastel sur le grain du support.

Dans mon esprit, le fil et l’encre se confondent dessiner à la plume, c’est tracer des fils de pensée ; dessiner avec le fil, c’est écrire dans l’espace. Cette approche me permet une improvisation spontanée et une liberté graphique que seule cette matière permet.

Mon travail est habité par le souvenir vibrant de mon enfance en Roumanie. Je revois ces maisons où le textile habille chaque mur, chaque lit, chaque sol. Je porte en moi la magie de ces femmes réunies sur un banc l’été ou au coin du feu l’hiver, tricotant des histoires et brodant des mondes. Je me souviens de la broderie au-dessus du lit de ma grand-mère qui disait N’importe où la vie m’emmènera, je n’oublierai jamais mon village natal.

Aujourd’hui, mes oeuvres sont les héritières de ces récits cousus et de cette transmission de femme à femme.

Travailler le fil, c’est d’abord rencontrer sa matière. J’aime sa douceur qui console, sa chaleur qui protège et l’infinie vibration de ses couleurs. Mais le fil est aussi un maître de patience.

Défaire un noeud, c’est dénouer une part de soi-même ; c’est un acte de soin qui transforme l’entrave en une nouvelle liberté.

Sous mes doigts, le fil devient une ligne courbe, un tracé graphique qui explore la féminité ces courbes

évoquent la rondeur d’un ventre qui porte la vie, la force et la grâce du corps de la femme.

Quand je crée, je ne tisse pas seulement, je danse. Mes lignes courbes sont le prolongement de mes mouvements, une chorégraphie spontanée où je danse avec les fils. Ce geste devient alors un flux, pareille à une rivière qui voyage jusqu’à la mer. Ce flux, c’est celui des rencontres humaines, des lieux traversés et de l’inspiration qui me porte. Le fil est ce courant qui relie mon passé à mon présent, une rivière de vie en perpétuel devenir.

Pourtant, au coeur de cette beauté réside une vérité plus profonde la fragilité.

Le fil nous rappelle sans cesse que tout ce qui est précieux est périssable. Comme lui, la vie est une ligne

ténue, magnifique mais vulnérable, capable de se rompre à tout moment.

C’est précisément cette précarité qui lui donne son prix. À travers mes oeuvres, je cherche à capturer cet équilibre instable la force d’une trame qui se construit et la délicatesse d’un brin qui peut casser.

Cette exposition est une invitation à ralentir. À regarder de plus près la trame de nos propres existences et à célébrer, ensemble, la splendeur de ce qui ne tient qu’à un fil. .

4 Rue Fournarie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 07 84 13

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English :

June 11 to July 11, 2026

To create is to learn to inhabit the world. For me, textile art is not just a technique, it’s a discipline of the soul, a way of being here and now.

L’événement EXPOSITION SUR LE FIL DE COSTINA MACARIE UP SIDE TOWN Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER