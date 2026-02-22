VISITE DU MIKVÉ EN ANGLAIS Montpellier

VISITE DU MIKVÉ EN ANGLAIS

1 Rue de la Barralerie Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Visite en anglais du Mikvé

1 Rue de la Barralerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English : THE JEWISH MIKVAH, A PRESERVED GEM

Montpellier’s medieval mikvah (a Jewish bath for the purification rituals) is testament to the importance of the Jewish community, which strongly took part in Montpellier’s growth.

