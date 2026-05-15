DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET Montpellier
DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET Montpellier mardi 28 juillet 2026.
Montpellier
DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET
Boulevard Victor Hugo Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Prenez de la hauteur sur la ville, de la tour de la Babote au rooftop du JOST.
À travers 2 quartiers emblématiques découvrez l’évolution urbaine si caractéristique de Montpellier.
Visite en français
Prenez de la hauteur sur la ville, de la tour de la Babote au rooftop du JOST.
À travers 2 quartiers emblématiques découvrez l’évolution urbaine si caractéristique de Montpellier.
Terminez la visite par un moment de convivialité autour d’un verre.
INFORMATIONS
– Rendez-vous square de la Babote, Montpellier. Merci de présenter le document de réservation, il vous sera demandé avant de commencer la visite.
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Boulevard Victor Hugo Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
Get a bird’s eye view of the city, from the Babote tower to the JOST rooftop.
Discover Montpellier?s characteristic urban evolution through 2 emblematic neighborhoods.
L’événement DE LA TOUR DE LA BABOTE AU NOUVEAU SAINT-ROCH APÉRO AU SOMMET Montpellier a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT MONTPELLIER
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