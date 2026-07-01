Informations pratiques

Montpellier

GUINGUETTE MARKET

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Guinguette Market revient avec une édition ultra tendance dédiée au lifestyle et à la création locale. Venez découvrir un marché de créateurs vibrant où se mêlent céramique artisanale, bijoux faits main, maillots de bain stylés, friperie vintage, maroquinerie artisanale, décoration tendance et bien d’autres pépites sélectionnées avec soin.

Le Guinguette Market revient avec une édition ultra tendance dédiée au lifestyle et à la création locale. Venez découvrir un marché de créateurs vibrant où se mêlent céramique artisanale, bijoux faits main, maillots de bain stylés, friperie vintage, maroquinerie artisanale, décoration tendance et bien d’autres pépites sélectionnées avec soin.

Une ambiance solaire, conviviale et créative pour dénicher des pièces uniques et soutenir les talents locaux. La soirée se prolongera avec un DJ set de 19h à 22h30 pour profiter d’un moment festif en plein air, tandis que des animations pour les kids rythmeront l’après midi pour faire de l’événement un véritable rendez vous familial. Un marché, une ambiance, une expérience à vivre pleinement.

De 17h 22h30 .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

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English : GUINGUETTE MARKET

The Guinguette Market is back with an ultra-trendy edition dedicated to lifestyle and local creativity. Come discover a vibrant creators’ market where artisanal ceramics, handmade jewelry, stylish swimwear, vintage clothing, artisanal leather goods, trendy home decor, and many other carefully curated gems.

L’événement GUINGUETTE MARKET Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER