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AGENDA · Montpellier

MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ Montpellier

dimanche 26 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
12.99 12.99 21

Montpellier

MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ

Montpellier Hérault

Tarif : 12.99 – 12.99 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23

Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!
(Capacité limitée )
Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!
(Capacité limitée )

▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬
Dimanche 26 juillet
@enzoleep (live)
@lamache.music
@lucaruiz
@odeonodeon_

Dimanche 23 août
Admo (live)
Baal
@monile.music
@thomasschhmitt

▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬
18h-02h
TSI soundsystem
Foodtruck @cevicheria_laislabonita
Pop-up @farci_studio

Lieu secret
EN VÉLO 20 min environ depuis la Comédie.
EN TRAM L5 Grès de Montpellier
VOITURE 10min du centre ville   .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ

Magie Noire (special edition) is taking over a new open-air venue just 10 minutes from Montpellier. A carefully curated lineup and an exceptional venue for our two exclusive open-air sessions this summer!
(Limited capacity)

L’événement MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER

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