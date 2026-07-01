Informations pratiques

Montpellier

MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ

Montpellier Hérault

Tarif : 12.99 – 12.99 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23

Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!

(Capacité limitée )

Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!

(Capacité limitée )

▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬

Dimanche 26 juillet

@enzoleep (live)

@lamache.music

@lucaruiz

@odeonodeon_

Dimanche 23 août

Admo (live)

Baal

@monile.music

@thomasschhmitt

▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬

18h-02h

TSI soundsystem

Foodtruck @cevicheria_laislabonita

Pop-up @farci_studio

Lieu secret

EN VÉLO 20 min environ depuis la Comédie.

EN TRAM L5 Grès de Montpellier

VOITURE 10min du centre ville .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ

Magie Noire (special edition) is taking over a new open-air venue just 10 minutes from Montpellier. A carefully curated lineup and an exceptional venue for our two exclusive open-air sessions this summer!

(Limited capacity)

L’événement MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER