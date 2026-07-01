MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ Montpellier
dimanche 26 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ
Montpellier Hérault
Tarif : 12.99 – 12.99 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23
Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!
(Capacité limitée )
Magie Noire (hors-série) investit un nouveau lieu open air à 10min de Montpellier. Lineup aux petits oignons et lieu d’exception pour nos 2 uniques session open air de l’été!
(Capacité limitée )
▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬
Dimanche 26 juillet
@enzoleep (live)
@lamache.music
@lucaruiz
@odeonodeon_
Dimanche 23 août
Admo (live)
Baal
@monile.music
@thomasschhmitt
▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬
18h-02h
TSI soundsystem
Foodtruck @cevicheria_laislabonita
Pop-up @farci_studio
Lieu secret
EN VÉLO 20 min environ depuis la Comédie.
EN TRAM L5 Grès de Montpellier
VOITURE 10min du centre ville .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ
Magie Noire (special edition) is taking over a new open-air venue just 10 minutes from Montpellier. A carefully curated lineup and an exceptional venue for our two exclusive open-air sessions this summer!
(Limited capacity)
L’événement MAGIE NOIRE HORS SÉRIE D’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER
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