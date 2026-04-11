ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier
ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier mercredi 15 juillet 2026.
Montpellier
ALA.NI SUNSHINE MUSIC
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Étonnant destin que celui d’Ala.ni née à Londres de parents originaires de La Grenade, elle se rêve d’abord danseuse de ballet, devient choriste aux côtés de Mary J. Blige ou Blur, s’improvise créatrice de mode, avant de finalement suivre les traces de son grand-oncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, star internationale du music-hall
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Étonnant destin que celui d’Ala.ni née à Londres de parents originaires de La Grenade, elle se rêve d’abord danseuse de ballet, devient choriste aux côtés de Mary J. Blige ou Blur, s’improvise créatrice de mode, avant de finalement suivre les traces de son grand-oncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, star internationale du music-hall des années 30.
C’est après un séjour de deux ans à la Jamaïque que, de retour en Europe, elle enregistre ce troisième album, y expérimentant pour la première fois une formule aussi dépouillée qu’audacieuse chant, guitare, violoncelle. Soit l’écrin rêvé pour une voix plus libre que jamais, nourrie de l’héritage des Caraïbes tout en continuant de cultiver son irrésistible singularité.
Pas de doute dans Sunshine Music, Ala.ni rayonne !
Sur réservation .
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
Ala.ni?s destiny is astonishing: born in London to parents originally from Grenada, she first dreamed of being a ballet dancer, then became a backing singer for Mary J. Blige or Blur, and improvised as a fashion designer, before finally following in the footsteps of her great-uncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, international music-hall star
L’événement ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier 11 avril 2026
- LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA, Montpellier 11 avril 2026
- STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier 11 avril 2026
- STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier 11 avril 2026
- BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier 12 avril 2026