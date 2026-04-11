ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier

Montpellier

ALA.NI SUNSHINE MUSIC

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Étonnant destin que celui d’Ala.ni née à Londres de parents originaires de La Grenade, elle se rêve d’abord danseuse de ballet, devient choriste aux côtés de Mary J. Blige ou Blur, s’improvise créatrice de mode, avant de finalement suivre les traces de son grand-oncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, star internationale du music-hall

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Étonnant destin que celui d’Ala.ni née à Londres de parents originaires de La Grenade, elle se rêve d’abord danseuse de ballet, devient choriste aux côtés de Mary J. Blige ou Blur, s’improvise créatrice de mode, avant de finalement suivre les traces de son grand-oncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, star internationale du music-hall des années 30.

C’est après un séjour de deux ans à la Jamaïque que, de retour en Europe, elle enregistre ce troisième album, y expérimentant pour la première fois une formule aussi dépouillée qu’audacieuse chant, guitare, violoncelle. Soit l’écrin rêvé pour une voix plus libre que jamais, nourrie de l’héritage des Caraïbes tout en continuant de cultiver son irrésistible singularité.

Pas de doute dans Sunshine Music, Ala.ni rayonne !

Sur réservation .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

Ala.ni?s destiny is astonishing: born in London to parents originally from Grenada, she first dreamed of being a ballet dancer, then became a backing singer for Mary J. Blige or Blur, and improvised as a fashion designer, before finally following in the footsteps of her great-uncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, international music-hall star

L’événement ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER