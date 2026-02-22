VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER FACULTY OF MEDICINE Montpellier

VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER FACULTY OF MEDICINE

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15 2026-05-11 2026-05-26

English : VISIT MONTPELLIER GUIDED CITY TOUR IN ENGLISH: FACULTY OF MEDICINE

Join an exclusive tour of the oldest faculty of medicine in the world, formerly a medieval monastery then an Episcopal palace and now the present medicine school.

