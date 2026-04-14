Café occitan à la Gazette café, Gazette Café, Montpellier (34), Montpellier

Café occitan à la Gazette café Mercredi 15 avril, 18h00 Gazette Café, Montpellier (34) Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Lo Cercle occitan dau clapàs vos prepausa de descobrir de 6 oras a 10 oras e mièja la riquesta de la cultura occitana.

Le Cercle occitan de Montpellier vous propose de découvrir, de 18h à 22h30, la richesse de la culture occitane.

Au programme :

18h « Dins las carrièras dau Clapas » présentation …

source: Café occitan à la Gazette café – AgendaTrad

Gazette Café, Montpellier (34) 6, Rue Levat, 34000 Montpellier, France Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/cafe-occitan-la-gazette-cafe.r8msh9sc »}]

avec Choeur d Òc – Cantem Encara, Los Dançaires del Clapàs, Pascal Wagner et Trio Tira Camin baltrad balfolk