Café occitan à la Gazette café, Gazette Café, Montpellier (34), Montpellier
Café occitan à la Gazette café, Gazette Café, Montpellier (34), Montpellier mercredi 15 avril 2026.
Café occitan à la Gazette café Mercredi 15 avril, 18h00 Gazette Café, Montpellier (34) Hérault
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Lo Cercle occitan dau clapàs vos prepausa de descobrir de 6 oras a 10 oras e mièja la riquesta de la cultura occitana.
Le Cercle occitan de Montpellier vous propose de découvrir, de 18h à 22h30, la richesse de la culture occitane.
Au programme :
18h « Dins las carrièras dau Clapas » présentation …
source: Café occitan à la Gazette café – AgendaTrad
Gazette Café, Montpellier (34) 6, Rue Levat, 34000 Montpellier, France Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/cafe-occitan-la-gazette-cafe.r8msh9sc »}]
avec Choeur d Òc – Cantem Encara, Los Dançaires del Clapàs, Pascal Wagner et Trio Tira Camin baltrad balfolk
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