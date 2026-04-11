BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier
BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier mercredi 15 juillet 2026.
Montpellier
BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON
Allée de la Citadelle Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Après Matthias Goerne, le 13 juillet, dans Le Voyage d’hiver, c’est au tour de Raphaël Pichon de nous emmener dans l’univers du Wanderer, le voyageur errant que l’on croise dans bien des pages du romantisme allemand.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Après Matthias Goerne, le 13 juillet, dans Le Voyage d’hiver, c’est au tour de Raphaël Pichon de nous emmener dans l’univers du Wanderer, le voyageur errant que l’on croise dans bien des pages du romantisme allemand.
Un voyageur qui, bien sûr, s’égare dans la nuit et dans ses rêves (Nacht und Träume), croise son double (le Doppelgänger) et comprend que la mort est proche, celle qui vous attend au fond du Tartare.
On l’a compris, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion ont fait de Schubert leur guide à travers ce parcours, qu’il s’agisse d’œuvres de Schubert lui-même (la célèbre Symphonie Inachevée ) ou d’arrangements signés Liszt et Reger. Siegfried Idyll, composé par Wagner à l’occasion de la naissance de son fils, donne cependant le signal du retour à la lumière avant que la Première Symphonie de Brahms achève ce programme dans l’apothéose de la joie et de la volonté.
LE PROGRAMME
FRANZ SCHUBERT FRANZ LISZT
Der Doppelgänger
FRANZ SCHUBERT
Symphonie nº 8 Inachevée , 1. Allegro moderato
FRANZ SCHUBERT MAX REGER
Gruppe aus dem Tartarus
FRANZ SCHUBERT
Symphonie nº 8 Inachevée , 2. Andante con moto
FRANZ SCHUBERT MAX REGER
Nacht und Träume
RICHARD WAGNER
Siegfried Idyll
JOHANNES BRAHMS
Symphonie nº 1 opus 68
Sur réservation .
Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
After Matthias Goerne?s Le Voyage d?hiver on July 13, it?s Raphaël Pichon?s turn to take us into the world of the Wanderer, the wandering traveler who appears in so many pages of German Romanticism.
L’événement BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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