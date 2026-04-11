BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier

Montpellier

BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Après Matthias Goerne, le 13 juillet, dans Le Voyage d’hiver, c’est au tour de Raphaël Pichon de nous emmener dans l’univers du Wanderer, le voyageur errant que l’on croise dans bien des pages du romantisme allemand.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Après Matthias Goerne, le 13 juillet, dans Le Voyage d’hiver, c’est au tour de Raphaël Pichon de nous emmener dans l’univers du Wanderer, le voyageur errant que l’on croise dans bien des pages du romantisme allemand.

Un voyageur qui, bien sûr, s’égare dans la nuit et dans ses rêves (Nacht und Träume), croise son double (le Doppelgänger) et comprend que la mort est proche, celle qui vous attend au fond du Tartare.

On l’a compris, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion ont fait de Schubert leur guide à travers ce parcours, qu’il s’agisse d’œuvres de Schubert lui-même (la célèbre Symphonie Inachevée ) ou d’arrangements signés Liszt et Reger. Siegfried Idyll, composé par Wagner à l’occasion de la naissance de son fils, donne cependant le signal du retour à la lumière avant que la Première Symphonie de Brahms achève ce programme dans l’apothéose de la joie et de la volonté.

LE PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT FRANZ LISZT

Der Doppelgänger

FRANZ SCHUBERT

Symphonie nº 8 Inachevée , 1. Allegro moderato

FRANZ SCHUBERT MAX REGER

Gruppe aus dem Tartarus

FRANZ SCHUBERT

Symphonie nº 8 Inachevée , 2. Andante con moto

FRANZ SCHUBERT MAX REGER

Nacht und Träume

RICHARD WAGNER

Siegfried Idyll

JOHANNES BRAHMS

Symphonie nº 1 opus 68

Sur réservation .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

After Matthias Goerne?s Le Voyage d?hiver on July 13, it?s Raphaël Pichon?s turn to take us into the world of the Wanderer, the wandering traveler who appears in so many pages of German Romanticism.

L’événement BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER