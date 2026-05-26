Montpellier

CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!

Programme

Dancing Queen ABBA

SOS ABBA

Money, Money, Money ABBA

Voulez Vous ABBA

Bohemian Rhapsody Queen

I Want to Break Free Queen

Killer Queen Queen

Waterloo ABBA

Super Trouper ABBA

Mamma Mia ABBA

Don’t Stop Me Now Queen

We Will Rock You Queen

We Are the Champions Queen

Gimme Gimme Gimme ABBA

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Queen vs ABBA concert in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER