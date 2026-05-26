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CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier

CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Rue de l'École de Médecine

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 23.5 23.5

Montpellier

CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!

Programme

Dancing Queen ABBA
SOS ABBA
Money, Money, Money ABBA
Voulez Vous ABBA
Bohemian Rhapsody Queen
I Want to Break Free Queen
Killer Queen Queen
Waterloo ABBA
Super Trouper ABBA
Mamma Mia ABBA
Don’t Stop Me Now Queen
We Will Rock You Queen
We Are the Champions Queen
Gimme Gimme Gimme ABBA

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée   .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Queen vs ABBA concert in Montpellier!

L’événement CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER

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