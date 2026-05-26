CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier
CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier dimanche 12 juillet 2026.
Montpellier
CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!
Programme
Dancing Queen ABBA
SOS ABBA
Money, Money, Money ABBA
Voulez Vous ABBA
Bohemian Rhapsody Queen
I Want to Break Free Queen
Killer Queen Queen
Waterloo ABBA
Super Trouper ABBA
Mamma Mia ABBA
Don’t Stop Me Now Queen
We Will Rock You Queen
We Are the Champions Queen
Gimme Gimme Gimme ABBA
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight: Queen vs ABBA concert in Montpellier!
L’événement CANDLELIGHT: QUEEN VS ABBA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier 29 mai 2026
- CONFÉRENCE LA VENGEANCE DES MEDICIS Montpellier 29 mai 2026
- PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier 29 mai 2026
- FENÊTRES PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier 29 mai 2026
- APÉRO MÉDITATION DÉCOUVERTE Montpellier 29 mai 2026