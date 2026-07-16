APÉRO BURLESQUE Montpellier
dimanche 2 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
APÉRO BURLESQUE
1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le dimanche 2 août, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.
C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !
Le dimanche 2 août, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.
C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !
Une touche de rétro et une dose de modernité pour un dimanche soir tout en folie, en compagnie de Coney Bow, Cheeky Bibi et leurs invité·e·s!
Rejoignez-nous, nous avons beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps pour tout révéler !
Sortie au chapeau pour soutenir les artistes
Prix conseillé 10 euros (minimum)
NOTRE ÉQUIPE
.Kitty Akari | Maîtresse de Cérémonie
. Daisy Pearl | Sparkly Kitten
. Midori May | Hôtesse d’accueil & Funky DJ
. Cheeky Bibi | Co-prod & Photographe
. Coney Bow | Co-prod & Geek à paillettes .
1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
On Sunday, August 2, Boardwalk Factory invites you to its Burlesque Happy Hour.
A mix of performances and solidarity awaits you: support our artists, relax with a drink with your friends, and enjoy the atmosphere of burlesque cabarets!
L’événement APÉRO BURLESQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT MONTPELLIER
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