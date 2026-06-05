Montpellier

GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le 13 juin 2026 au Temple à MONTPELLIER CONCERT EVENEMENT 3 CHŒURS ENSEMBLE VOCAL de PEZENAS CHOEUR d’Ô de MONTPELLIER CHOEUR ARIOSO

Le 13 juin 2026 au Temple à MONTPELLIER CONCERT EVENEMENT 3 CHŒURS ENSEMBLE VOCAL de PEZENAS CHOEUR d’Ô de MONTPELLIER CHOEUR ARIOSO

140 choristes accompagnés par l’Ensemble Instrumental LA DOMITIENNE de Christopher Hainsworth.

Direction Jean-Marc NORMAND avec la participation de Léa Frouté (soprano) et Laeticia Martigny (mezzo soprano)

A.VIVALDI KYRIE en sol mineur, RV 587

J.S. Bach Cantate BWV 29

1. Sinfonia

2. Chœur Wir danken dir, Gott, wir danken dir

5. Air de soprano Gedenk an uns mit deiner Liebe

6. Récitatif d’alto et chœur Vergiss es ferner nicht, mit diener Hand

7. Arioso d’alto Halleluja Stärk und Macht

8. choral Sei Lob und preis mit Ehren

Intermède musical

1.Domenico Sarro (1679-1744) Sinfonia de “Didon abandonnée”

2. Pièce d’orgue J.S.Bach/Vivaldi: Allegro du Concerto en la mineur

A.VIVALDI GLORIA, RV 589

1. Gloria in excelsis Deo (chœur)

2. Et in terra pax (chœur)

3. Laudamus te (soli)

4. Gratias agimus tibi (chœur)

5. Propter magnam gloriam (chœur)

6. Domine Deus (Alto)

7. Domine, Fili unigenite (chœur)

8. Domine deus, Agnus Dei (soprano)

9. Qui tollis (chœur)

10. Qui sedes (contralto)

11. Quoniam tu solus sanctus (soprano)

12. Cum Sancto Spiritu (chœur)

Final

J.S. BACH Jesus bleibet meine Freude .

25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

June 13, 2026 at the Temple in MONTPELLIER CONCERT EVENEMENT ? 3 CH?URS ENSEMBLE VOCAL de PEZENAS CHOEUR d’Ô de MONTPELLIER CHOEUR ARIOSO

L’événement GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER