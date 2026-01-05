UN REQUIEM ALLEMAND JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – 47 EUR

Date :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Ein deutsches Requiem opus 45, sur des textes de l’Écriture sainte, pour solistes, chœur et orchestre

Brahms n’est pas un symphoniste comme les autres. Toute sa vie, il aura écrit une musique chorale magnifique, redécouvrant Schütz et Bach auxquels, comme Mendelssohn, Schubert et Schumann, il se sent profondément lié.

Bien avant d’écrire sa Première Symphonie, l’expérience du chœur lui apporte gravité et jubilation, autant de sentiments humains contenus dans les sept mouvements d’Un Requiem allemand dont trois d’entre eux le 2e, 3e et 6e sont des fugues rappelant Haendel. Après avoir gagné les grandes villes allemandes prises par la fièvre du chant choral, ce requiem de l’espoir est entendu en avril 1873 dans la capitale britannique.

Devenu un pilier du répertoire choral, il fait la promesse d’une clémence divine. Les deux airs chantés par le baryton Stéphane Degout contribuent puissamment à ce bonheur spirituel qu’il proclame avec foi.

Durée ±1h10 sans entracte

Chanté en allemand surtitré en français .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Ein deutsches Requiem Op. 45, on texts from Holy Scripture, for soloists, choir and orchestra

Brahms was no ordinary symphonist. Throughout his life, he wrote magnificent choral music, rediscovering Schütz and Bach, to whom, like Mendelssohn, Schubert and Schumann, he felt a deep connection.

