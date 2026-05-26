Montpellier

ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Atelier cosmétique, par Marie-Laure

Pour bien préparer la saison, réalisez votre crème réparatrice visage. Un indispensable dans la salle de bain pour préserver votre peau avec une nouvelle routine soleil hydratation.

Atelier cosmétique, par Marie-Laure

Pour bien préparer la saison, réalisez votre crème réparatrice visage. Un indispensable dans la salle de bain pour préserver votre peau avec une nouvelle routine soleil hydratation.

Durée 1h30

Tarif 25€

Matériel inclus

Dates

VENDREDI 5/06_18h Atelier cosmétique crème visage (Marie-Laure)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

Cosmetics workshop, by Marie-Laure

To prepare for the season, make your own face repair cream. A must-have in the bathroom to preserve your skin with a new sun and moisturizing routine.

L’événement ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER