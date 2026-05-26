ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier
ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier vendredi 5 juin 2026.
Montpellier
ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Atelier cosmétique, par Marie-Laure
Pour bien préparer la saison, réalisez votre crème réparatrice visage. Un indispensable dans la salle de bain pour préserver votre peau avec une nouvelle routine soleil hydratation.
Atelier cosmétique, par Marie-Laure
Pour bien préparer la saison, réalisez votre crème réparatrice visage. Un indispensable dans la salle de bain pour préserver votre peau avec une nouvelle routine soleil hydratation.
Durée 1h30
Tarif 25€
Matériel inclus
Dates
VENDREDI 5/06_18h Atelier cosmétique crème visage (Marie-Laure)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
Cosmetics workshop, by Marie-Laure
To prepare for the season, make your own face repair cream. A must-have in the bathroom to preserve your skin with a new sun and moisturizing routine.
L’événement ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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