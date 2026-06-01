Visite pour les scolaires. Voir c’est comprendre : observons les caractéristiques des plantes méditerranéennes, Jardin des plantes, Montpellier

Visite pour les scolaires. Voir c’est comprendre : observons les caractéristiques des plantes méditerranéennes Vendredi 5 juin, 10h00, 14h00 Jardin des plantes Hérault

Visites gratuites à destination des scolaires, du cours moyen au lycée, sur inscription. Rendez-vous à l’entrée du boulevard Henri-IV, près de l’arrêt de tramway.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

À la rencontre des plantes méditerranéennes et de leurs adaptations au climat.

Les plantes de notre Midi se ressemblent parfois beaucoup. Pourtant, leur biodiversité est d’une grande richesse ! Apprenons à observer autrement, à comprendre ce que nous voyons et à découvrir, dans un paysage qui paraît d’abord uniforme, toute la dynamique de l’évolution à l’œuvre.

Jardin des plantes 12 Boulevard Henri IV, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33434433620 https://fr-fr.facebook.com/jdpmontpellier [{« type »: « email », « value »: « jdplantes-visites@umontpellier.fr »}] Fondé en 1593 par Henri IV, le plus ancien jardin botanique de France s’étend sur près de 5 hectares au cœur de Montpellier. Rattaché à la Faculté de médecine, cet espace autrefois entièrement dédié à la recherche et à l’enseignement continue d’attirer les chercheurs du monde entier. Le Jardin des Plantes de Montpellier est classé au titre des sites en 1982 et protégé au titre des Monuments Historiques depuis le 3 septembre 1992. à proximité de la promenade du Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram : ligne 1 ou 4, arrêt Place Albert 1er. Bus n°6, 7 ou 16 arrêt « Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet. Parking à proximité, animaux non admis.

À la rencontre des plantes méditerranéennes et de leurs adaptations au climat.

©Denis Nespoulous