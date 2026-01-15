ISHA & LIMSA D’AULNAY

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos …

S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos …

S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique.

Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti le 1er Décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec un nouveau show en 2026. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Both rappers for many years, Isha and Limsa d’Aulnay have enjoyed successful solo careers …

Although they’ve known each other for a long time, it was on Starting Block? (released in 2020 on Limsa’s Logique Part.2) that their first collaboration took place.

L’événement ISHA & LIMSA D’AULNAY Montpellier a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT MONTPELLIER