JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier
JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
JOURNÉE PORTES OUVERTES
25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin 10h-19h
Journée Portes Ouvertes au Centre Culturel Italien Dante Alighieri
Samedi 6 juin 10h-19h
Journée Portes Ouvertes au Centre Culturel Italien Dante Alighieri
Présentation de ses activités cours A1 à C2, formation continue, conversation, littérature, histoire de l’art, musiques anciennes, opéra, atelier d’écriture, théâtre…
Adhésions et inscriptions. Animations. Caffè italiano offerto. .
25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr
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English :
Saturday June 6th 10am-7pm
Open Day at the Centre Culturel Italien Dante Alighieri
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER
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