Montpellier

JOURNÉE PORTES OUVERTES

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin 10h-19h

Journée Portes Ouvertes au Centre Culturel Italien Dante Alighieri

Samedi 6 juin 10h-19h

Journée Portes Ouvertes au Centre Culturel Italien Dante Alighieri

Présentation de ses activités cours A1 à C2, formation continue, conversation, littérature, histoire de l’art, musiques anciennes, opéra, atelier d’écriture, théâtre…

Adhésions et inscriptions. Animations. Caffè italiano offerto. .

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr

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English :

Saturday June 6th 10am-7pm

Open Day at the Centre Culturel Italien Dante Alighieri

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER