Montpellier

ATELIER JESMONITE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier jesmonite, par Olga

Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets

Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !

Atelier jesmonite, par Olga

Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets

Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !

La Jesmonite, c’est une éco-résine à base d’eau, non toxique, sans solvants et respectueuse de l’environnement.

Tarif 30€

Plusieurs formats à choisir

Boissons et gourmandises offertes

Matériel inclus

Dates

SAMEDI 6/06_11h Atelier Jesmonite (Olga)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

Jesmonite workshop, by Olga

Want to create a unique, decorative & practical object? Come and make your own Jesmonite piece and play with colors and effects

Candle-holder, pocket dish, soap dish or pot? the choice is yours!

L’événement ATELIER JESMONITE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER