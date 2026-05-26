ATELIER JESMONITE Montpellier
ATELIER JESMONITE Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
ATELIER JESMONITE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier jesmonite, par Olga
Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
Atelier jesmonite, par Olga
Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
La Jesmonite, c’est une éco-résine à base d’eau, non toxique, sans solvants et respectueuse de l’environnement.
Tarif 30€
Plusieurs formats à choisir
Boissons et gourmandises offertes
Matériel inclus
Dates
SAMEDI 6/06_11h Atelier Jesmonite (Olga)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
Jesmonite workshop, by Olga
Want to create a unique, decorative & practical object? Come and make your own Jesmonite piece and play with colors and effects
Candle-holder, pocket dish, soap dish or pot? the choice is yours!
L’événement ATELIER JESMONITE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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