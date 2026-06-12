Montpellier

CONFÉRENCE L’ART DE LA CUEILLETTE

163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin 2026 à 14h30, 8e conférence de l’association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier L’Art de la Cueillette

Cette conférence sera animée par François COUPLAN, Ethnobotaniste et écrivain et par Keiko IMAMURA, Cheffe cuisinière botaniste

Cueillir n’est pas seulement récolter des plantes. C’est une façon d’entrer en relation avec le vivant.

Le samedi 13 juin 2026 à 14h30, 8e conférence de l’association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier L’Art de la Cueillette

Cette conférence sera animée par François COUPLAN, Ethnobotaniste et écrivain et par Keiko IMAMURA, Cheffe cuisinière botaniste

Cueillir n’est pas seulement récolter des plantes. C’est une façon d’entrer en relation avec le vivant.

À partir de son expérience de plus de cinquante ans sur le terrain et de ses voyages à travers le monde, François Couplan montre comment la cueillette a façonné l’humanité et pourquoi elle reste aujourd’hui porteuse d’enseignements essentiel.

De la Crète au Japon, cette conférence invite à redécouvrir une pratique ancestrale qui questionne notre rapport à la nature, à l’alimentation et à la société.

Entrée gratuite et libre (pas d’inscription Limité à 250 places) .

163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie amis.jdplantesmontpellier@gmail.com

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English :

Saturday, June 13, 2026 at 2:30 pm, 8th conference organized by Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier: The Art of Gathering

This conference will be hosted by François COUPLAN, Ethnobotanist and writer, and Keiko IMAMURA, Chef and botanist

Picking is more than just gathering plants. It’s a way of relating to living things.

L’événement CONFÉRENCE L’ART DE LA CUEILLETTE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER