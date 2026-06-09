Montpellier

EVA JEAN

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Quand la Diva prend la place du Crooner Eva Jean ! Un spectacle d’humour, musical unique en son genre !

Après avoir été nommée en 2023 aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur spectacle Musical , après 2 ans au sein du célèbre théâtre Le Point-Virgule à Paris, après son dernier succès au Festival Off d’Avignon en juillet 2024 (Théâtre des Corps Saints)…

Quand la Diva prend la place du Crooner Eva Jean ! Un spectacle d’humour, musical unique en son genre !

Après avoir été nommée en 2023 aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur spectacle Musical , après 2 ans au sein du célèbre théâtre Le Point-Virgule à Paris, après son dernier succès au Festival Off d’Avignon en juillet 2024 (Théâtre des Corps Saints)…

EVA JEAN (alias David JEAN), est une artiste à la voix d’or, qui nous offre un seul en scène musical unique en son genre !

Humour, stand-up, comédie, chant et titres originaux le talent est partout et surtout… LIVE !

Entre chansons intemporelles et créations originales, EVA JEAN explore des univers qui mêlent intensité, poésie et modernité. Une performance qui touche le cœur et l’âme.

Durée 1h15- À partir de 8 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English : EVA JEAN

When the Diva takes the place of the Crooner: Eva Jean! A one-of-a-kind musical comedy show!

After being nominated in 2023 at the Trophées de la Comédie Musicale in the Best Musical Show category, after 2 years at the famous Point-Virgule theater in Paris, after its latest success at the Festival Off d?Avignon in July 2024 (Théâtre des Corps Saints)?

L’événement EVA JEAN Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER