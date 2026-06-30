CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier

Montpellier

CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Championnat de France Skateboard Street et Bowl les 2,3,4,5 juillet 2026

Les meilleurs skateboarders et skateboardeuses de France se lancent dans la course à Los Angeles 2028 sur le plus grand skatepark d’europe

+ une programmation Concerts Rock et Soundsystem Reggae en soirée et de nombreuses animations

Championnat de France Skateboard Street et Bowl les 2,3,4,5 juillet 2026

Les meilleurs skateboarders et skateboardeuses de France se lancent dans la course à Los Angeles 2028 sur le plus grand skatepark d’europe

+ une programmation Concerts Rock et Soundsystem Reggae en soirée et de nombreuses animations

Initiations, Live Graffiti, Ateliers créatifs, Village, Expositions.

Championnats de France Skateboard

– Street 2026 + de 17 ans Filles, Garçons et Para skateboard

Les 8 finalistes filles et garçons de l’étape U17 Street organisées fin mai (Licences U15 minimum) rejoignent également la line up

– Park (Bowl) pour les catégories U10,U13 et U17 auront lieu du 2 au 5 juillet prochain à Montpellier.

Inscriptions pour les qualifiés lors des Championnats régionaux via les espaces Rolskanet des clubs et licenciés depuis le 29/05/2026.

Skatepark ouvert de 8h à 00h tous les jours et de 8h à 02h le vendredi et samedi

Programme du contest

Jeudi 2 juillet Trainings Libres

Vendredi 3 juillet (9h à 21h) Trainings par poules et catégories d’âges

Samedi 4 juillet (9h à 21h30) Qualifications

Dimanche 5 juillet (9h à 21h30) Demi finales et Finales

Prize Money 14 000 €

Cash For Tricks

Vendredi 3 juillet Open Cash & Goods For Tricks Street 500€

Samedi 4 juillet Open Cashs Goods For Tricks Street (@BUD Skateshop 500€) / Open Cash & Goods For Tricks Park (@Go Chill 1 000€)

Sound & Culture

Vendredi 3 juillet 19h / 02h

SetaSound System (Reggae Sound System)

Featuring

Boris Reality Sound System & Guest

HeavyWeight ANALOG Soundsystem and Scoops

Jerk Chicken / Fresh Local Sea Food / Smoking Area

Samedi 4 juillet 20h30 / 02h

La TAF & No Transmission Rock’n Roll / Post Punk Night

Featuring

Johnny Mafia

The Spitters

Palavas Surfers

Extras

Restauration / Bar / Espaces ombragés

Village Marques et associations

Live Graffiti Performance

Ateliers créatifs avec @Posca.

Initiations Skateboard, BMX et Breaking

Aire de jeux enfants et adultes

Skatepark de Grammont Zénith Sud

Gratuit .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 35 65 attitude@attitudeasso.com

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English :

French Street and Bowl Skateboarding Championships on July 2, 3, 4, and 5, 2026

France’s top male and female skateboarders will compete for a spot at the 2028 Los Angeles Games at Europe’s largest skatepark

+ an evening lineup featuring rock concerts and reggae soundsystem performances, plus plenty of other activities

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER