CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier
CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier jeudi 2 juillet 2026.
Montpellier
CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Championnat de France Skateboard Street et Bowl les 2,3,4,5 juillet 2026
Les meilleurs skateboarders et skateboardeuses de France se lancent dans la course à Los Angeles 2028 sur le plus grand skatepark d’europe
+ une programmation Concerts Rock et Soundsystem Reggae en soirée et de nombreuses animations
Championnat de France Skateboard Street et Bowl les 2,3,4,5 juillet 2026
Les meilleurs skateboarders et skateboardeuses de France se lancent dans la course à Los Angeles 2028 sur le plus grand skatepark d’europe
+ une programmation Concerts Rock et Soundsystem Reggae en soirée et de nombreuses animations
Initiations, Live Graffiti, Ateliers créatifs, Village, Expositions.
Championnats de France Skateboard
– Street 2026 + de 17 ans Filles, Garçons et Para skateboard
Les 8 finalistes filles et garçons de l’étape U17 Street organisées fin mai (Licences U15 minimum) rejoignent également la line up
– Park (Bowl) pour les catégories U10,U13 et U17 auront lieu du 2 au 5 juillet prochain à Montpellier.
Inscriptions pour les qualifiés lors des Championnats régionaux via les espaces Rolskanet des clubs et licenciés depuis le 29/05/2026.
Skatepark ouvert de 8h à 00h tous les jours et de 8h à 02h le vendredi et samedi
Programme du contest
Jeudi 2 juillet Trainings Libres
Vendredi 3 juillet (9h à 21h) Trainings par poules et catégories d’âges
Samedi 4 juillet (9h à 21h30) Qualifications
Dimanche 5 juillet (9h à 21h30) Demi finales et Finales
Prize Money 14 000 €
Cash For Tricks
Vendredi 3 juillet Open Cash & Goods For Tricks Street 500€
Samedi 4 juillet Open Cashs Goods For Tricks Street (@BUD Skateshop 500€) / Open Cash & Goods For Tricks Park (@Go Chill 1 000€)
Sound & Culture
Vendredi 3 juillet 19h / 02h
SetaSound System (Reggae Sound System)
Featuring
Boris Reality Sound System & Guest
HeavyWeight ANALOG Soundsystem and Scoops
Jerk Chicken / Fresh Local Sea Food / Smoking Area
Samedi 4 juillet 20h30 / 02h
La TAF & No Transmission Rock’n Roll / Post Punk Night
Featuring
Johnny Mafia
The Spitters
Palavas Surfers
Extras
Restauration / Bar / Espaces ombragés
Village Marques et associations
Live Graffiti Performance
Ateliers créatifs avec @Posca.
Initiations Skateboard, BMX et Breaking
Aire de jeux enfants et adultes
Skatepark de Grammont Zénith Sud
Gratuit .
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 35 65 attitude@attitudeasso.com
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English :
French Street and Bowl Skateboarding Championships on July 2, 3, 4, and 5, 2026
France’s top male and female skateboarders will compete for a spot at the 2028 Los Angeles Games at Europe’s largest skatepark
+ an evening lineup featuring rock concerts and reggae soundsystem performances, plus plenty of other activities
L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER
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