LA PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI Montpellier

Montpellier

LA PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI

42 Avenue d’Assas Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03

Deux concerts exceptionnels auront lieu les 1er et 3 juillet à 21h, à l’Eglise Ste Thérèse de Montpellier, et rassembleront des artistes de talent, tous bénévoles pour ce projet éphémère

Deux concerts exceptionnels auront lieu les 1er et 3 juillet à 21h, à l’Eglise Ste Thérèse de Montpellier, et rassembleront des artistes de talent, tous bénévoles pour ce projet éphémère Solistes de l’Opéra ou d’Êkhô choeur de chambre Véronique Parize, soprano, Eun Young Jung, alto, Gabriel Rixte, ténor et Xin Wang, basse.

Instrumentistes Sébastien Mazoyer, accordéon, et Hyun Chan Kye, piano.

4 chefs de choeurs qui se partageront la direction Stefano Bernabovi, Franck Fontcouberte, Patrick Marco et Caroline Semont-Gaulon.

Pour l’occasion, un choeur d’une centaine de choristes, “Les 100 voix pour l’Europe”, a été constitué dans un esprit fédérateur, issus de plusieurs choeurs de la région.

IMPORTANT L’intégralité des recettes contribuera au financement de l’accueil du Choeur Européen des Jeunes (European Youth Choir), 44 choristes âgés de 18 à 30 ans, issus de 18 pays européens différents, sélectionnés sur audition et accueillis en résidence du 9 au 21 août à la Cité des Arts.

Le projet d’accueil du Choeur Européen des Jeunes est porté par Ekhô Choeur de Chambre et Caroline Semont- Gaulon.

Tarif prévente 15 euros, étudiants 5 euros

Gratuit pour les moins de 18 ans

Sur place 20 euros

Sur réservation .

42 Avenue d’Assas Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two exceptional concerts will take place on July 1st and 3rd at 9pm, at the Eglise Ste Thérèse in Montpellier, featuring talented artists, all volunteers for this ephemeral project

L’événement LA PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI Montpellier a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT MONTPELLIER