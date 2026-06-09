Montpellier

LES OPEN BAR MÉDITATIONS

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Les Open bar méditations fraîcheur et légèreté

Les mardis, mercredis et jeudis du 30 juin au 16 juillet 2026 | 18h-18h45

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Les Open bar méditations fraîcheur et légèreté

Les mardis, mercredis et jeudis du 30 juin au 16 juillet 2026 | 18h-18h45

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Profitez de 45 minutes de pause pour découvrir des méditations simples et rafraîchissantes issues de la sagesse bouddhiste. Ces séances accessibles à tous permettent de s’initier à la paix intérieure tout en recevant des conseils pratiques pour le quotidien.

Retrouver un esprit calme et serein

S’offrir une parenthèse de bien-être en été

Intégrer la méditation dans sa vie de tous les jours

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet.

Tarifs 8€ (6€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English : LES OPEN BAR MÉDITATIONS

Open bar meditations: freshness and lightness

Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from June 30 to July 16, 2026 | 18h-18h45

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

L’événement LES OPEN BAR MÉDITATIONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER