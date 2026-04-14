TRIUM VIRAL, Chez Jeannot, Montpellier
TRIUM VIRAL, Chez Jeannot, Montpellier dimanche 28 juin 2026.
TRIUM VIRAL Dimanche 28 juin, 20h00 Chez Jeannot Hérault
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T20:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00
« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera racontée par les chasseurs ». Howard Zinn
Un trio au goût amer délicatement sucré entre le citron et la douceur de la mangue. Si le fusil n’est pas très loin, elles ont le cœur sur la main et la voix à portée de leur sexe. Une histoire remplie d’anecdotes, de théâtre et de chansons pour le plaisir de vos oreilles et pour réveiller votre cœur… Enfin … ce qu’il en reste !
De et avec
Viviana Allocco
Elisabeth Gavalda
Tiziana Valentini
Chez Jeannot Figuerolles, Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 15 76 21 67 »}]
Tant que les lapins n’auront pas d’historiens… viviana alloco elisabeth gavalda
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