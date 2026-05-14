STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier
STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier lundi 29 juin 2026.
Montpellier
STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER
7 Place Saint-Côme Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
ACTIVITES ENFANTS DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE, THÉÂTRE, BD, MANGA
Retrouvez nos programmes hauts en couleur Une couleur par semaine
ACTIVITES ENFANTS DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE, THÉÂTRE, BD, MANGA
Retrouvez nos programmes hauts en couleur Une couleur par semaine
Un nouveau thème chaque jour
Pour les 4 12 ans
A la carte 1/2 journée (9h-12h ou 14h-17h), journée ou semaine
Programme complet en ligne et ci-dessous
Sur inscription .
7 Place Saint-Côme Montpellier 34000 Hérault Occitanie montpellier@lapetiteacademie.com
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English :
CHILDREN’S ACTIVITIES: DRAWING, PAINTING, SCULPTURE, THEATER, COMICS, MANGA
Discover our colorful programs: One color a week
L’événement STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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