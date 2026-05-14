Montpellier

STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER

7 Place Saint-Côme Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

ACTIVITES ENFANTS DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE, THÉÂTRE, BD, MANGA

Retrouvez nos programmes hauts en couleur Une couleur par semaine

ACTIVITES ENFANTS DESSIN, PEINTURE, SCULPTURE, THÉÂTRE, BD, MANGA

Retrouvez nos programmes hauts en couleur Une couleur par semaine

Un nouveau thème chaque jour

Pour les 4 12 ans

A la carte 1/2 journée (9h-12h ou 14h-17h), journée ou semaine

Programme complet en ligne et ci-dessous

Sur inscription .

7 Place Saint-Côme Montpellier 34000 Hérault Occitanie montpellier@lapetiteacademie.com

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English :

CHILDREN’S ACTIVITIES: DRAWING, PAINTING, SCULPTURE, THEATER, COMICS, MANGA

Discover our colorful programs: One color a week

L’événement STAGES ENFANTS- VACANCES D’ÉTÉ LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER