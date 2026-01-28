14TH ANTIBODY INDUSTRIAL SYMPOSIUM

Montpellier Hérault

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-01

2026-06-30

Le Symposium industriel sur les anticorps est un événement annuel prestigieux organisé par Mabdesign et qui se tient à Montpellier, en France.

Le Symposium industriel sur les anticorps est un événement annuel prestigieux organisé par Mabdesign et qui se tient à Montpellier, en France. Ce congrès international offre une plateforme dynamique aux chercheurs, leaders de l’industrie, professionnels de la santé et décideurs politiques pour se réunir et explorer les dernières avancées en matière d’anticorps thérapeutiques et de biomédicaments associés. Le symposium couvre des sujets importants. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

The major mAbs event in France, now virtual!

The Industrial Antibody Symposium is a prestigious annual event organized by Mabdesign and held in Montpellier, France.

