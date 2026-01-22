EXPOSITION PREMIÈRES FOIS PREMIÈRES PHOTOS

Esplanade Charles-De-Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-07-01

Du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ novembre 2026, le Pavillon Populaire célèbre l’esprit pionnier de la photographie avec l’exposition Premières fois Premières photos.

Du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ novembre 2026, le Pavillon Populaire célèbre l’esprit pionnier de la photographie avec l’exposition Premières fois Premières photos.

Premiers clichés de grands photographes, inventions insolites et expérimentations audacieuses composent ce parcours aussi ludique qu’érudit, imaginé par Luce Lebart pour sa première exposition à la tête du lieu. De Martin Parr à Margaret Cameron, de Bernard Plossu à Boris Mikhaïlov, l’exposition dévoile les débuts parfois maladroits, souvent brillants de figures majeures de la photographie.

Entre cabinet de curiosités et voyage visuel jubilatoire, le public découvre aussi des objets étonnants comme le photosiège ou le photocycliste. Une plongée gourmande et curieuse dans 200 ans d’innovations photographiques.

Ouverture de 11h à 19h de mi-juin à mi-septembre. .

Esplanade Charles-De-Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 13 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 1 to November 1, 2026, Pavillon Populaire celebrates the pioneering spirit of photography with the exhibition Premières fois Premières photos.

L’événement EXPOSITION PREMIÈRES FOIS PREMIÈRES PHOTOS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-20 par 34 OT MONTPELLIER