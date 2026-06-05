LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier

Montpellier

LE DIAGO EN PLEIN AIR

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

Le Diago en Plein Air ! #11 se déroulera du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet ! Quatre soirées, quatre avant-premières de films tous issus de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2026

Après le succès de ses dix premières éditions, le Cinéma Diagonal propose pour la onzième année consécutive son événement qui marque le début de l’été, Le Diago en Plein Air ! #11, en partenariat avec la Halle Tropisme.

Le Diago en Plein Air ! #11 se déroulera du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet ! Quatre soirées, quatre avant-premières de films tous issus de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2026. Cette année, nous avons le plaisir de projeter en ouverture de cette onzième édition GARANCE de Jeanne Herry (sous réserve) .

Nous poursuivrons avec le Grand Prix du Festival de Cannes 2026 MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev, ensuite nous vous proposerons le feel good movie Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg. Enfin, pour clôturer ces quatre soirées d’avant-premières nous finirons en beauté avec La Palme d’Or 2026, FJORD de Cristian Mungiu !

AU PROGRAMME

Mer 1er 07 22h

GARANCE de Jeanne Herry (sous réserve)

France, 2026, 1h45, avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud…

Compétition Officielle Festival de Cannes 2026

Sortie nationale le 23 septembre 2026

Jeu 2/07 22h

MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev

Russie, 2026, 2h15, avec Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin…

Grand Prix Festival de Cannes 2026

Sortie nationale le 14 octobre 2026

Ven 3/07 22h

QUELQUES MOTS D’AMOUR de Rudi Rosenberg

France, 2026, 1h37, avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit…

Sortie nationale le 28 octobre 2026

Sam 4/07 22h

FJORD de Cristian Mungiu

Roumanie, 2026, 2h26, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve…

Palme d’Or Festival de Cannes 2026

Sortie nationale le 19 août 2026

Réservations possibles à partir du mercredi 3 juin à 14h00

9€ Tarif Plein

7€ Tarif Réduit sur présentation d’un justificatif .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE DIAGO EN PLEIN AIR

Diago en Plein Air! #11 runs from Wednesday, July 1 to Saturday, July 4! Four evenings, four previews of films from the Official Selection of the 2026 Cannes Film Festival

L’événement LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER