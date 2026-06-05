LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier
LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier mercredi 1 juillet 2026.
Montpellier
LE DIAGO EN PLEIN AIR
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-01
Le Diago en Plein Air ! #11 se déroulera du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet ! Quatre soirées, quatre avant-premières de films tous issus de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2026
Après le succès de ses dix premières éditions, le Cinéma Diagonal propose pour la onzième année consécutive son événement qui marque le début de l’été, Le Diago en Plein Air ! #11, en partenariat avec la Halle Tropisme.
Le Diago en Plein Air ! #11 se déroulera du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet ! Quatre soirées, quatre avant-premières de films tous issus de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2026. Cette année, nous avons le plaisir de projeter en ouverture de cette onzième édition GARANCE de Jeanne Herry (sous réserve) .
Nous poursuivrons avec le Grand Prix du Festival de Cannes 2026 MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev, ensuite nous vous proposerons le feel good movie Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg. Enfin, pour clôturer ces quatre soirées d’avant-premières nous finirons en beauté avec La Palme d’Or 2026, FJORD de Cristian Mungiu !
AU PROGRAMME
Mer 1er 07 22h
GARANCE de Jeanne Herry (sous réserve)
France, 2026, 1h45, avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau, Sarajeanne Drillaud…
Compétition Officielle Festival de Cannes 2026
Sortie nationale le 23 septembre 2026
Jeu 2/07 22h
MINOTAURE de Andreï Zviaguintsev
Russie, 2026, 2h15, avec Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin…
Grand Prix Festival de Cannes 2026
Sortie nationale le 14 octobre 2026
Ven 3/07 22h
QUELQUES MOTS D’AMOUR de Rudi Rosenberg
France, 2026, 1h37, avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit…
Sortie nationale le 28 octobre 2026
Sam 4/07 22h
FJORD de Cristian Mungiu
Roumanie, 2026, 2h26, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve…
Palme d’Or Festival de Cannes 2026
Sortie nationale le 19 août 2026
Réservations possibles à partir du mercredi 3 juin à 14h00
9€ Tarif Plein
7€ Tarif Réduit sur présentation d’un justificatif .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : LE DIAGO EN PLEIN AIR
Diago en Plein Air! #11 runs from Wednesday, July 1 to Saturday, July 4! Four evenings, four previews of films from the Official Selection of the 2026 Cannes Film Festival
L’événement LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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